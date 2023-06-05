Мобилизация: последние новости на сегодня 5 июня 2023 о частичной мобилизации в России
В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 5 июня 2023, в материале «Рамблера».
Военнослужащие армейского корпуса ВВО приняли военную присягу
На Сахалине в армейском корпусе Восточного военного округа прошла торжественная церемония приведения к военной присяге военнослужащих по призыву, сообщает российское Министерство обороны.
В мероприятии приняли участие командование и офицеры корпуса, ветераны и родственники военнослужащих.
Перед этим бойцы получили навыки по строевой, физической, огневой, военно-медицинской подготовке. Также они изучили общевоинские уставы и основы безопасности военной службы.
Будущие контрактники рассказали о причинах решения записаться на военную службу
Пришедшие в пункт отбора на военную службу по контракту в Москве рассказали о причинах своего решения, сообщает «Вечерняя Москва».
Как сообщил один из добровольцев, у него служил прадед и дед, а в настоящее время несет службу дядя. Он захотел стать военным, так как любит свою страну.
Другой признался, что им движет «безграничная любовь к Родине». При этом доброволец назвал себя человеком старой закалки, который хочет оказать стране помощь.
Также в пункт приехали те, кто хочет поддержать родных и близких, отправляющихся в зону проведения специальной военной операции. Один из посетителей рассказал, что сам он был мобилизован, а во время своего отпуска приехал поддержать племянника, который решил отправиться в армию по контракту.
Бойцы из Волгоградской области рассказали о службе на передовой в зоне СВО
Танкисты из Волгограда выполняют боевые задачи в рамках проведения специальной военной операции, сообщает «Волгоградская правда».
Танкисты прикрывают пехоту и занимаются разминированием полей. Также экипажу бронированной машины удалось успешно ликвидировать опорный пункт украинских Вооруженных сил и проложить путь для других войск.
После этого бойцов наградили краткосрочным отпуском. На передовой фланги танкистов прикрывает боевая машина «Терминатор».