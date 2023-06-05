Мобилизация: последние новости на сегодня 5 июня 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 5 июня 2023, в материале «Рамблера».

Военнослужащие армейского корпуса ВВО приняли военную присягу

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На Сахалине в армейском корпусе Восточного военного округа прошла торжественная церемония приведения к военной присяге военнослужащих по призыву, сообщает российское Министерство обороны.

В мероприятии приняли участие командование и офицеры корпуса, ветераны и родственники военнослужащих.

Перед этим бойцы получили навыки по строевой, физической, огневой, военно-медицинской подготовке. Также они изучили общевоинские уставы и основы безопасности военной службы.

Будущие контрактники рассказали о причинах решения записаться на военную службу

Пришедшие в пункт отбора на военную службу по контракту в Москве рассказали о причинах своего решения, сообщает «Вечерняя Москва».

Как сообщил один из добровольцев, у него служил прадед и дед, а в настоящее время несет службу дядя. Он захотел стать военным, так как любит свою страну.

Другой признался, что им движет «безграничная любовь к Родине». При этом доброволец назвал себя человеком старой закалки, который хочет оказать стране помощь.

Также в пункт приехали те, кто хочет поддержать родных и близких, отправляющихся в зону проведения специальной военной операции. Один из посетителей рассказал, что сам он был мобилизован, а во время своего отпуска приехал поддержать племянника, который решил отправиться в армию по контракту.

Бойцы из Волгоградской области рассказали о службе на передовой в зоне СВО

Танкисты из Волгограда выполняют боевые задачи в рамках проведения специальной военной операции, сообщает «Волгоградская правда».

Танкисты прикрывают пехоту и занимаются разминированием полей. Также экипажу бронированной машины удалось успешно ликвидировать опорный пункт украинских Вооруженных сил и проложить путь для других войск.