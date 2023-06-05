Офицер рассказал, как БПЛА корректируют огонь по обстреливающим Донецк ВСУ
Российские беспилотные летательные аппараты фиксируют на авдеевском направлении практически все обстрелы Донецка со стороны украинских военных, сообщает РИА Новости со ссылкой на офицера Первого армейского корпуса группировки ВС РФ «Юг» с позывным «Шмель».
По его словам, огонь ведется из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО) в радиусе от 10 километров. Летательные аппараты корректируют ответный огонь. Зум беспилотника Matrice 30Т позволяет ему при взлете спокойно контролировать ситуацию, которая происходит в стороне таких населенных пунктов как Северное, Тоненькое.
Дрон способен засечь залпы реактивной артиллерии Украины. После этого информация сразу передается в пункт управления российской артиллерии, и ответным огнем РСЗО подавляются.