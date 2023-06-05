Российские беспилотные летательные аппараты фиксируют на авдеевском направлении практически все обстрелы Донецка со стороны украинских военных, сообщает РИА Новости со ссылкой на офицера Первого армейского корпуса группировки ВС РФ «Юг» с позывным «Шмель».

По его словам, огонь ведется из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО) в радиусе от 10 километров. Летательные аппараты корректируют ответный огонь. Зум беспилотника Matrice 30Т позволяет ему при взлете спокойно контролировать ситуацию, которая происходит в стороне таких населенных пунктов как Северное, Тоненькое.