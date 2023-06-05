Минобороны сообщило о начале учений Тихоокеанского флота

Тихоокеанский флот (ТОФ) начал учения в Японском и Охотском морях. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram-канале.

В учениях группировки сил флота задействованы более 60 боевых кораблей и судов, порядка 35 летательных аппаратов морской авиации, береговые войска и более 11 тысяч военнослужащих.

Учения пройдут в период с 5 по 20 июня под руководством командующего флотом адмирала Виктора Лиины. В ходе учений корабельные тактические группы совместно с морской авиацией осуществят поиск и слежение за подводными лодками условного противника, выполнят учебно-боевые упражнения, отработают организацию ПВО отрядов кораблей.