Минобороны России показало видео уничтожения техники ВСУ при попытке наступления

Появилось видео ликвидации украинской военной техники при попытке крупномасштабного наступления на южнодонецком направлении, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Министерство обороны России.

Кадры были сняты с помощью дрона. На них показано уничтожение украинской техники, которая передвигалась по полю. На видео можно увидеть горящие машины, которые подбили российские военные.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские войска приступили к крупномасштабному наступлению на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении. Целью Киева являлся прорыв обороны.