ВСУ стали больше обстреливать тылы в Запорожской области, заявил Рогов

По его словам, обстрелы увеличились многократно. Для этого Киев использует ракеты Storm Shadow британского производства. Также применяются ракеты «Точка-У». Их запускают в больших количествах. Рогов указал, что боеприпасы у украинских Вооруженных сил имеются в достаточном количестве.