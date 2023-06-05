ВСУ стали больше обстреливать тылы в Запорожской области, заявил Рогов
Военные Украины увеличили интенсивность обстрелов тыловых районов Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.
По его словам, обстрелы увеличились многократно. Для этого Киев использует ракеты Storm Shadow британского производства. Также применяются ракеты «Точка-У». Их запускают в больших количествах. Рогов указал, что боеприпасы у украинских Вооруженных сил имеются в достаточном количестве.
Отмечается, что под удары попадают объекты транспортной логистики и гражданской инфраструктуре.