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ВСУ стали больше обстреливать тылы в Запорожской области, заявил Рогов

Военные Украины увеличили интенсивность обстрелов тыловых районов Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

ВСУ стали больше обстреливать тылы в Запорожской области, заявил Рогов
© РИА Новости

По его словам, обстрелы увеличились многократно. Для этого Киев использует ракеты Storm Shadow британского производства. Также применяются ракеты «Точка-У». Их запускают в больших количествах. Рогов указал, что боеприпасы у украинских Вооруженных сил имеются в достаточном количестве.

Отмечается, что под удары попадают объекты транспортной логистики и гражданской инфраструктуре.

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