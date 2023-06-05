Минобороны сообщило о срыве крупномасштабного наступления ВСУ
Украинские военные 4 июня начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.
В бой вступили 23-я и 31-я механизированные бригады из состава стратегических резервов Вооруженных сил Украины при поддержке других воинских частей и подразделений. В атаке принимают участие шесть механизированных и два танковых батальона.
Как отмечает российское военное ведомство, целью Киева являлся прорыв обороны РФ на наиболее уязвимом, по мнению Украины, участке фронта. Отмечается, что данные задачи были безуспешными. Потери составили более 250 украинских военных, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина.