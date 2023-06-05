Минобороны сообщило о срыве крупномасштабного наступления ВСУ

Украинские военные 4 июня начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

В бой вступили 23-я и 31-я механизированные бригады из состава стратегических резервов Вооруженных сил Украины при поддержке других воинских частей и подразделений. В атаке принимают участие шесть механизированных и два танковых батальона.