$80.88-0.0987.10+0.52

Кадыров заявил о готовности отправить чеченских бойцов в Белгородскую область

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил направить чеченские подразделения в Белгородскую область для ликвидации украинских диверсионно-разведывательных групп.

Кадыров заявил о готовности отправить чеченских бойцов в Белгородскую область
© РИА Новости

"Верховному главнокомандующему, несомненно, виднее. Но я бы хотел напомнить, что с террористами, вторгнувшимися в Белгородскую область, можно было бы разобраться силами чеченских подразделений", - написал Кадыров в Telegram-канале в воскресенье.

По его словам, чеченские бойцы имеют опыт, который позволит им ликвидировать диверсантов без последствий для мирного населения и инфраструктуры.

"В общей сложности количество чеченских бойцов в батальонах и полках силовых и военных структур превышает 70 тыс. человек. Это целых три армии! Все подразделения прошли подготовку в Российском университете спецназа. Оснащенные новейшей техникой, обученные, экипированные безотказным оружием и готовые выполнить любой приказ верховного главнокомандующего ради защиты нашего государства и наших граждан", - добавил Кадыров.

Украинские войска продолжали на выходных обстреливать Шебекино в Белгородской области. Так, согласно данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, Вооруженные силы Украины выпустили 3 июня по Шебекинскому городскому округу 519 единиц различных боеприпасов, в результате обстрелов два человека погибли.

Кроме того, в воскресенье Гладков сообщил, что диверсионно-разведывательные группы зашли в село Новая Таволжанка. Позднее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения Западного военного округа и пограничной службы ФСБ выявили попытку диверсантов проникнуть через реку в районе Новой Таволжанки Белгородской области, по ним был нанесен артиллерийский удар, в результате чего диверсанты отошли.

13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий