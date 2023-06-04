Армения нашла замену российским вооружениям

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что страна «ищет и находит» альтернативы закупкам вооружений из России на фоне проблем в этой сфере в отношениях двух стран. Об этом сообщает Общественное телевидение Армении.

По его словам, Армения ведет интенсивные обсуждения на тему закупок вооружений со многими странами.

«По какой-то части уже имеем результаты, по другой части пока переговоры продолжаются. Армения ищет и находит альтернативные решения, пока возникшая в отношениях Армении и России проблема по части поставок вооружения не решится», — сказал секретарь Совбеза Армении.

Григорян также добавил, что планирует обсудить данный вопрос с коллегой из России на встрече секретарей Совбезов стран ОДКБ.