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Секретарь Совбеза Григорян: Армения нашла замену закупкам оружия из России

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что страна «ищет и находит» альтернативы закупкам вооружений из России на фоне проблем в этой сфере в отношениях двух стран. Об этом сообщает Общественное телевидение Армении.

Армения нашла замену российским вооружениям
© РИА Новости

По его словам, Армения ведет интенсивные обсуждения на тему закупок вооружений со многими странами.

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«По какой-то части уже имеем результаты, по другой части пока переговоры продолжаются. Армения ищет и находит альтернативные решения, пока возникшая в отношениях Армении и России проблема по части поставок вооружения не решится», — сказал секретарь Совбеза Армении.

Григорян также добавил, что планирует обсудить данный вопрос с коллегой из России на встрече секретарей Совбезов стран ОДКБ.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью CNN Prima News заявил, что Армения не является союзником России в конфликте на Украине.

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