Армения нашла замену российским вооружениям

Секретарь Совбеза Григорян: Армения нашла замену закупкам оружия из России
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что страна «ищет и находит» альтернативы закупкам вооружений из России на фоне проблем в этой сфере в отношениях двух стран. Об этом сообщает Общественное телевидение Армении.
По его словам, Армения ведет интенсивные обсуждения на тему закупок вооружений со многими странами.
«По какой-то части уже имеем результаты, по другой части пока переговоры продолжаются. Армения ищет и находит альтернативные решения, пока возникшая в отношениях Армении и России проблема по части поставок вооружения не решится», — сказал секретарь Совбеза Армении.
Григорян также добавил, что планирует обсудить данный вопрос с коллегой из России на встрече секретарей Совбезов стран ОДКБ.
Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью CNN Prima News заявил, что Армения не является союзником России в конфликте на Украине.