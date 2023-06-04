Бельгия потребует от Киева объяснений за использование ее оружия под Белгородом
Применение украинскими диверсантами вооружений бельгийского производства в Белгородской области вызвало недовольство властей Бельгии. Представители МИД и Минобороны королевства намереваются потребовать разъяснений от украинских властей по этому вопросу, пишет Soir со ссылкой на источник.
Отмечается, что в западных изданиях ранее появились публикации о террористической атаке на Белгородскую область.
По данным журналистов, украинская ДРГ использовала транспортные средства и оружие, полученные в пакетах военной помощи от США, Польши, Чехии и Бельгии.Во время нападения боевики, в частности, использовали штурмовые бельгийские и чешские винтовки, а также американские противотанковые комплексы.
Источник пояснил, что главы Минобороны и МИД королевства Людивин Дедондер и Аджа Лябиб планируют связаться с Киевом в ближайшее время и потребовать объяснений.
Собеседник газеты уточнил, что направленное Украине оружие предназначалось исключительно для применения в рамках защиты своей территории. Он добавил, что требования бельгийской стороны прямо указывались в сопроводительных документах к каждому грузу.