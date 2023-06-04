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Турция начала развертывание батальона сил спецназначения в Косово

Турция начала развертывать в Косово батальон сил специального назначения. Военный спецназ прибыл в край по просьбе НАТО, сообщает ТАСС.

Турция начала развертывание батальона сил спецназначения в Косово
© РИА Новости

«Батальон коммандос 65-й механизированной пехотной бригады приступил к развертыванию в Косове», - говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.

Накануне в Анкаре сообщили, что по просьбе НАТО направят батальон спецназа в Косово. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Косово выдвигаются 700 военных для укрепления KFOR.

Обстановка на севере края обострилась после столкновений сербов и сил KFOR в Звечане, прикрывавших косовоалбанскую «полицию». Ранения получили около ста человек.

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