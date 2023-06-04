МО: ВС РФ уничтожили украинский цех сборки БПЛА под Днепропетровском

Вооруженные силы России поразили высокоточным оружием цех по сборке украинских БПЛА в районе Днепропетровска. Об этом сообщило Минобороны РФ.

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"В районе города Днепропетровск <...> поражен цех по сборке украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в свежей сводке.

Удар, как уточняется, был нанесен высокоточным оружием наземного базирования.

"Военное обозрение" ранее сообщало, что в результате удара российских сил в ночь на воскресенье были поражены объекты размещения личного состава "гвардии наступления" и вооруженных сил Украины, уничтожены склады с оружием и боеприпасами.