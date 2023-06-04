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Российские средства ПВО перехватили ракеты Storm Shadow и «Точка-У»

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки были перехвачены две крылатые ракеты Storm Shadow, две тактические ракеты «Точка-У» и 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган». Об этом заявили журналистам в воскресенье, 4 июня, в Минобороны.

Российские средства ПВО перехватили ракеты Storm Shadow и «Точка-У»
© РИА Новости

В ведомстве отметили, что также удалось уничтожить 21 украинский беспилотный летательный аппарат. Произошло это в районах населенных пунктов Врубовка, Лозовский, Кременная Луганской народной республики (ЛНР), Орлинское, Малый Кременчик, Володино Донецкой народной республики (ДНР), Жовтневое Харьковской области, Новая Каховка, Любимовка, Андреевка Херсонской области, Работино Запорожской области, а также над акваторией Черного моря.

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