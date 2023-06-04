Российские средства ПВО перехватили ракеты Storm Shadow и «Точка-У»

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки были перехвачены две крылатые ракеты Storm Shadow, две тактические ракеты «Точка-У» и 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган». Об этом заявили журналистам в воскресенье, 4 июня, в Минобороны.