Япония и Австралия подписали меморандум по развитию оборонного партнерства
Япония и Австралия заключили соглашение по упрощению процедур для совместных технических исследований в оборонной сфере. Такой меморандум был подписан в ходе встречи главы минобороны Японии Ясукадзу Хамада и его австралийского коллеги Ричарда Марлза, сообщили в японском ведомстве.
Стороны также выразили надежду на скорейшую реализацию Соглашения о взаимном доступе по обороне и безопасности между двумя странами, в рамках которого будут упрощены условия проведения совместных учений.
«Министры подчеркнули важность поддержания технологического уровня и условились осуществлять еще более тесное взаимодействие в сфере оборонных технологий и науки. Они приветствовали подписание двустороннего Соглашения об исследованиях, разработке, тестировании и оценке, которое определит меры для упрощения и расширения сотрудничества», — говорится в пресс-релизе по итогам встречи.
Как писала «Парламентская газета», 26 мая Япония включила в своей санкционный список 24 российских физических лица и 78 организаций. Среди физлиц, которых коснулись рестрикции, журналистка Ольга Скабеева, гендиректор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков и ряд высокопоставленных военных, в том числе командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Михаил Теплинский и командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.
Позже в МИД РФ сообщили, что Россия в любом случае даст ответ на нелегитимные действия Токио. В связи с принятием очередной серии ограничений в дипломатическом ведомстве также предположили, что Япония поставила себе задачу вырваться вперед по антироссийским рестрикциям.