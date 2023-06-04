Япония и Австралия подписали меморандум по развитию оборонного партнерства

Япония и Австралия заключили соглашение по упрощению процедур для совместных технических исследований в оборонной сфере. Такой меморандум был подписан в ходе встречи главы минобороны Японии Ясукадзу Хамада и его австралийского коллеги Ричарда Марлза, сообщили в японском ведомстве.

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Стороны также выразили надежду на скорейшую реализацию Соглашения о взаимном доступе по обороне и безопасности между двумя странами, в рамках которого будут упрощены условия проведения совместных учений.

«Министры подчеркнули важность поддержания технологического уровня и условились осуществлять еще более тесное взаимодействие в сфере оборонных технологий и науки. Они приветствовали подписание двустороннего Соглашения об исследованиях, разработке, тестировании и оценке, которое определит меры для упрощения и расширения сотрудничества», — говорится в пресс-релизе по итогам встречи.