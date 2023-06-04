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Глава дипломатии Тайваня заявил об участии США в обучении военнослужащих острова

США не только поставляют вооружение на Тайвань, но и участвуют в обучении военнослужащих острова. Об этом сообщил глава дипломатии непризнанной большинством стран мира республики Джозеф У (китайское имя — У Чжаосе), сообщает ТАСС в воскресенье, 4 июня.

Глава дипломатии Тайваня заявил об участии США в обучении военнослужащих острова
© Lenta.ru

«Мы высоко ценим это», — заявил он.

Дипломат добавил, что напряженность вокруг Тайваня плохо отразится на всей мировой торговле, так как около половины всех морских грузов идут через Тайваньский пролив. Кроме того, он напомнил, что на острове выпускают примерно 60 процентов всех полупроводников в мире.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда после китайской гражданской войны здесь обосновалась проигравшая сторона — правительство националистической партии «Гомильдан». Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров является одной из провинций КНР.

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