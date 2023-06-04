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Кадыров рассказал о работе по выявлению украинских диверсантов в зоне СВО

В зоне специальной военной операции (СВО) на контролируемой подразделением начальника отдела МВД РФ по Курчалоевскому району Рустама Агуева территории активизировались украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). О работе по их выявлению рассказал в своем Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров рассказал о работе по выявлению украинских диверсантов в зоне СВО
© РИА Новости

«Наши подразделения открыли на них сезон охоты. Кстати, уже имеются отличные результаты. При проведении спецмероприятий в населенных пунктах, в частных домовладениях и на прилегающих территориях наши воины обнаруживают интересные находки», — сообщил он.

Глава региона уточнил, что бойцы чеченских подразделений лишают украинских диверсантов формы, боеприпасов и провизии. Теперь это «будет служить российским воинам», подчеркнул Кадыров.

«Мы находимся в зоне проведения СВО для защиты мирных жителей от произвола украинских бандитов. И, несомненно, настигнем каждого, кто направляет оружие на беззащитных людей. Никому не позволим бесчинствовать в российском Донбассе!» — заявил руководитель Чечни.

Ранее сообщалось, что соратники Рамзана Кадырова и основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина устроили заочную перепалку в Telegram-каналах из-за слов последнего о спецназе «Ахмат», выполняющем задачи в ходе специальной военной операции.

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