Кадыров рассказал о работе по выявлению украинских диверсантов в зоне СВО

В зоне специальной военной операции (СВО) на контролируемой подразделением начальника отдела МВД РФ по Курчалоевскому району Рустама Агуева территории активизировались украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). О работе по их выявлению рассказал в своем Чечни Рамзан Кадыров.

«Наши подразделения открыли на них сезон охоты. Кстати, уже имеются отличные результаты. При проведении спецмероприятий в населенных пунктах, в частных домовладениях и на прилегающих территориях наши воины обнаруживают интересные находки», — сообщил он.

Глава региона уточнил, что бойцы чеченских подразделений лишают украинских диверсантов формы, боеприпасов и провизии. Теперь это «будет служить российским воинам», подчеркнул Кадыров.

«Мы находимся в зоне проведения СВО для защиты мирных жителей от произвола украинских бандитов. И, несомненно, настигнем каждого, кто направляет оружие на беззащитных людей. Никому не позволим бесчинствовать в российском Донбассе!» — заявил руководитель Чечни.