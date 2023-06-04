Аксенов рассказал о ночной атаке беспилотников на Крым

Комплексы ПВО за ночь сбили в небе над Крымом пять беспилотников, рассказал глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Он добавил, что еще четыре дрона заглушили и посадили средства РЭБ.

«За прошедшую ночь силами ПВО было сбито 5 вражеских БПЛА, еще 4 – заглушены и посажены средствами РЭБ», - уточнил Аксенов.

Он добавил, что в результате атаки жертв нет.

Глава Крыма отметил, что один из дронов упал в Джанкое в частном секторе. При этом были выбиты стекла в трех домах и двух машинах.

Кроме того, заметил Аксенов, был обнаружен не взорвавшийся дрон. Специалисты перед его разминированием эвакуировали 50 человек в пункт временного размещения.

Жителям следует соблюдать спокойствие и доверять только надежным источникам информации, резюмировал глава региона.

Ранее Аксенов рассказал о текущей повестке полуострова. Он сообщил, что оборудование национализированных солнечных электростанций будет передано в собственность ГУП «Крымэнерго».