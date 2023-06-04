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Экс-советник Пентагона: Зеленский готов пожертвовать тысячами солдат

Украинский лидер Владимир Зеленский готов бросить на убой тысячи солдат, сообщил в YouTube-канале экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.

Экс-советник Пентагона: Зеленский готов пожертвовать тысячами солдат
© РИА Новости

По его словам, солдаты ВСУ начали понимать, что их жизни ни во что не ставят, произошло прозрение. Отмечается, что украинские военные стали раздумывать об устранении президента.

Ранее Макгрегор заявил, что Россия готовит наилучшие войска для битвы с ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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