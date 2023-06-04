СМИ: На Украине придумали новый способ мобилизации

РИАН: на Украине придумали новый способ мобилизации
Мужчин из подконтрольной Киеву части Херсонской области забирают в армию во время получения гуманитарной помощи. Об этом сообщил сотрудник силовых структур России, ссылаясь на источники в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки Украины.
«Власти Украины изобрели новый способ мобилизации граждан — во время раздачи гуманитарной помощи. Как сообщил источник в Территориальном центре комплектования, с июня 2023 года во все пункты поступило устное распоряжение по всему правобережью Днепра всех мужчин, вышедших к пунктам раздачи гумпомощи, забирать из очередей и отправлять на фронт», — сообщил сотрудник силовых ведомств России РИА Новости.
Россия проводит на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, основной целью спецоперации является защита мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. На Украине сохраняется режим военного положения и проводится всеобщая мобилизация. За прошедший месяц в стране вынесли около сотни приговоров за уклонение от мобилизации.