«Власти Украины изобрели новый способ мобилизации граждан — во время раздачи гуманитарной помощи. Как сообщил источник в Территориальном центре комплектования, с июня 2023 года во все пункты поступило устное распоряжение по всему правобережью Днепра всех мужчин, вышедших к пунктам раздачи гумпомощи, забирать из очередей и отправлять на фронт», — сообщил сотрудник силовых ведомств России РИА Новости.