США заявили об опасных маневрах военного корабля КНР

В Индо-Тихоокеанском командовании вооруженных сил США заявили, что китайский военный корабль приблизился на опасное расстояние в 150 ярдов (137 метров) к американскому эсминцу USS Chung-Hoon во время совместной канадско-американской миссии, проходящей через Тайваньский пролив. Об этом сообщает РИА Новости.
«В соответствии с международным правом, американский эсминец USS Chung-Hoon и канадский фрегат HMCS Montreal <...> 3 июня совершили плановый переход с юга на север Тайваньского пролива через воды, где действует свобода навигации и пролета в открытом море. Во время транзита китайский миноносец НОАК (N) LUYANG III выполнял небезопасные маневры в районе Chung-Hoon. Судно обогнало Chung-Hoon по левому борту и пересекло его нос на расстоянии 150 ярдов. Эсминец Chung-Hoon сохранил курс и снизил скорость», — говорится в заявлении.
Ранее стало известно, что китайский военный корабль и эсминец ВМС Соединенных Штатов сблизились в Тайваньском проливе, что чуть не привело к столкновению.