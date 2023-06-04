США заявили об опасных маневрах военного корабля КНР

«В соответствии с международным правом, американский эсминец USS Chung-Hoon и канадский фрегат HMCS Montreal <...> 3 июня совершили плановый переход с юга на север Тайваньского пролива через воды, где действует свобода навигации и пролета в открытом море. Во время транзита китайский миноносец НОАК (N) LUYANG III выполнял небезопасные маневры в районе Chung-Hoon. Судно обогнало Chung-Hoon по левому борту и пересекло его нос на расстоянии 150 ярдов. Эсминец Chung-Hoon сохранил курс и снизил скорость», — говорится в заявлении.