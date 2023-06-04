Танкисты из Волгоградской области рассказали о службе в зоне СВО

Военкор Юрий Бородин подготовил репортаж о защитниках Отечества из Волгоградской области.

Боевой экипаж, состоящий только из волгоградцев, прикрывает пехоту, проводит разминирование полей и уничтожает опорные пункты противника.

В состав экипажа Т-90 входят командир танка гвардии сержант «Седой», механик-водитель гвардии сержант «Халк» и наводчик-оператор гвардии сержант «Собачник». Все они из Волгоградской области отправились защищать Родину.

Как сообщил Юрий Бородин, недавно танк волгоградцев ликвидировал очередной опорный пункт противника, проложив двигающимся следом дорогу. За это их наградили краткосрочным отпуском домой.

На передовой волгоградским военнослужащим оказывает помощь «Терминатор» – боевая машина поддержки танков.