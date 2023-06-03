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Российские системы ПВО сбили украинский истребитель Су-27

Российские комплексы ПВО сбили за прошедшие сутки украинский истребитель Су-27, а также вертолет Ми-8 и 16 различных беспилотных аппаратов. Об этом пишет пресс-служба Минобороны в официальном Telegram-канале ведомства.

Российские системы ПВО сбили украинский истребитель Су-27
©  U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Charles Vaughn

В ведомстве уточнили, что самолет был сбит в районе населенного пункта Коптево (ДНР), а вертолет - в районе населенного пункта Раздоловка (ДНР).

Беспилотники были уничтожены в Запорожской, Херсонской, Харьковской областях, а также в ЛНР.

В ДНР штурмовые группы отряда специального назначения «Ахмат» ведут ожесточенные бои в центре Марьинки, а подразделения 1-го армейского корпуса - в районе Авдеевки.

Противник, отметили в пресс-службе, понес значительные потери на Донецком, Купянском, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях. В общей сложности за сутки было уничтожено свыше 400 наемников, солдат и офицеров ВСУ.

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