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Спецназ Турции отправится в Косово по просьбе НАТО

Турецкий спецназ отправится в самопровозглашенное Косово по просьбе НАТО. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

«Планируется, что 4-5 июня 2023 года наше подразделение будет переведено в казармы в Косово», - сказано в сообщении.

Турецкие коммандос отправятся в Косово «по просьбе командования объединенных сил НАТО в Неаполе (Италия)». Переброшен будет батальон 65-й механизированной пехотной бригады. Он назначен резервным подразделением сил НАТО.

В заявлении военных отмечается, что Турция внимательно следит за развитием событий на Балканах, «где у нас общие исторические и культурные ценности».

Отмечается, что страна занимает конструктивную позицию по урегулированию конфликта «на севере дружественного и братского Косово». Анкара призывает стороны к диалогу и сдержанности.

«Недопустим ущерб региональной безопасности и стабильности», - говорится в заявлении.

Обстановка на севере Сербии обострилась после выборов в самопровозглашенном Косово. Сербы бойкотировали выборы муниципальных руководителей, после чего косовоалбанцы односторонне назначили своих представителей. Произошло несколько стычек демонстрантов с бойцами KFOR, пострадали десятки человек с обеих сторон.

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