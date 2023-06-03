Зеленский объяснил страх НАТО принимать Украину в альянс

«Я считаю, что некоторые страны НАТО так боятся Россию, что они не хотят принимать Украину в альянс. Если нас не отметят и не дадут нам какой-либо сигнал в Вильнюсе, я считаю, что Украине нет смысла присутствовать на этом саммите», — объяснил политик.