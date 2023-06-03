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Зеленский объяснил страх НАТО принимать Украину в альянс

Ряд стран НАТО не хочет включать Украину в альянс из-за страха перед Россией, заявил украинский президент Владимир Зеленский. Его слова приводит газета The Wall Street Journal.

«Я считаю, что некоторые страны НАТО так боятся Россию, что они не хотят принимать Украину в альянс. Если нас не отметят и не дадут нам какой-либо сигнал в Вильнюсе, я считаю, что Украине нет смысла присутствовать на этом саммите», — объяснил политик.

Глава государства также сказал, что не знает, получит ли Киев такой сигнал.

Ранее Зеленский признал, что страна не вступит в альянс до завершения специальной военной операции. При этом он призвал государства, которые находятся на границе с Россией, вступить в Североатлантический альянс и Европейский союз.

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