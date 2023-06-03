Армения отреагировала на заявления Баку об обстреле позиций Азербайджана

В Министерстве обороны Армении ответили на публикации военного ведомства Азербайджана о якобы обстреле азербайджанских позиций ночью 3 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале МО республики.

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«Сообщение Минобороны Азербайджана о том, что 3 июня в 00:50 подразделения ВС Армении открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части границы, является дезинформацией»,— следует из ответа армянского Минобороны.

Другие подробности вокруг ситуации в регионе военное ведомство не приводит.

В мае МО Армении называло дезинформацией заявление Баку о прорыве армянских «диверсантов». В 19 часов 26 мая на межпозиционной дороге была обнаружена машина тылового обеспечения, которая была загружена продовольствием и водой, предназначенной для армянских боевых баз.