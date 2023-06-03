Зеленский заявил о готовности начать контрнаступление

«Мы твердо уверены, что у нас все получится. Я не знаю, сколько времени у нас на это уйдет. Честно говоря, это может пойти по-разному, совершенно по-разному. Но мы собираемся это сделать, и мы готовы к этом», — отметил украинский лидер.