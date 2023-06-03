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Зеленский заявил о готовности начать контрнаступление

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы начать контрнаступление. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью газете The Wall Street Journal.

Зеленский заявил о готовности начать контрнаступление
© lenta.ru

«Мы твердо уверены, что у нас все получится. Я не знаю, сколько времени у нас на это уйдет. Честно говоря, это может пойти по-разному, совершенно по-разному. Но мы собираемся это сделать, и мы готовы к этом», — отметил украинский лидер.

Он подчеркнул, что хотел бы получить еще некоторое вооружение перед контрнаступлением, но «Украина не может ждать их».

Ранее Зеленский пожаловался на нехватку зенитных ракетных комплексов Patriot. Политик сообщил, что Киев не может получить не только необходимое количество комплексов, но и ракет к ним, так как стоит в очереди на поставку.

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