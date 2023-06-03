Армии США предрекли сокращение после решения Байдена о потолке госдолга

В США расходы на обороноспособность и армию снизятся после решения президента Джо Байдена о потолке госдолга. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Сделка означает, что расходы США на вооруженные силы могут упасть ниже 3 процентов от экономики впервые с пика мирных дивидендов после окончания холодной войны в конце 1990-х годов», — говорится в публикации.

Там подчеркивается, что действия американских властей уменьшат размер флота в Америке до 286 кораблей к 2025 году, в то время как Китай, напротив, наращивает флот, предназначенный для «подчинения Тайваня».

Из статьи следует, что Конгресс США за последние несколько лет потратил на защиту и оборону десятки миллиардов долларов по просьбе Байдена. Сенатор Том Коттон допустил, что Америка может вернуться к политике «секвестра», которую она проводила в 2011 году и, как следствие, подорвала собственную обороноспособность.

Отмечается, что в настоящее время Вашингтон с уязвимой армией не может быть готов в полном объеме отправлять оружие другим государствам в случае непредвиденных обстоятельств — например, конфликта на Украине.