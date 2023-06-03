Мобилизация: последние новости на сегодня 3 июня 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 3 июня 2023, в материале «Рамблера».

В Госдуме призвали передавать в зону СВО подержанные машины бесплатно

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Подержанную военную технику необходимо бесплатно передавать в зону проведения специальной военной операции, сообщает news.ru со ссылкой на заявление члена Госдумы России по обороне Дмитрия Кузнецова.

По его словам, Росрезерв в настоящее время продает старую военную технику предпринимателям. Парламентарий попросил главу кабмина РФ Михаила Мишустина запретить делать это. Кузнецов считает, что «нужно это остановить».

По словам депутата, сборами на такие автомобили время от времени занимаются матери и жены мобилизованных россиян. При этом Росрезерв «продает старые уазики близкому кругу бизнесменов», которые затем «втридорога сбывают» технику тем же женам и это неправильно.

В Волгограде вручили 11 орденов Мужества родным погибших в ходе СВО

В Волгограде состоялась передача наград близким и родным участников специальной военной операции, которые погибли на поле боя, сообщает «Волгоградская правда».

Ордена Мужества вручали заместитель военного комиссара области Фарид Хисматулин и глава комитета по делам национальностей и казачества Эдуард Давыдовский.

В зале, кроме родственников погибших военнослужащих, присутствовали журналисты, представители духовенства, молодежных и ветеранских организаций, общественники.

С начала частичной мобилизации сформировали около 300 воинских частей и подразделений

В России после начала частичной мобилизации удалось сформировать около 300 воинских частей и подразделений, сообщает ТАСС.

Работа велась военными комиссариатами совместно с регионами и органами местного самоуправления. Всего сформировано более 280 воинских частей и подразделений.

Частичная мобилизация выявила такие проблемы, как неготовность части граждан к выполнению воинской обязанности. Также обнаружены сложности с обеспечением мобилизованных вооружением, военной и специальной техникой, а также размещением личного состава.