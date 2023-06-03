Спецоперация на Украине 3 июня: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 3 июня 2023 года.

Российская авиация поразила украинский командный пункт

Авиация России уничтожила командный пункт Украины в районе Северска, сообщает РИА Новости.

Также артиллерия ликвидировала опорные пункты Киева в районе Богдановки и Котельников, а расчеты самоходных минометов «Тюльпан» и «Пион» поразили огневые позиции украинских Вооруженных сил в районе Спорного. В Курахово была ликвидирована железнодорожная станция разгрузки.

Российские военные разбомбили склады боеприпасов в районах населенных пунктов Уманское и Победа, а спецназ уничтожил опорный пункт и четыре группы украинской пехоты.

В районе поселка Желанное Второе были уничтожены гаубица Д-20, две боевые бронированные машины, станция радиоэлектронной борьбы, а также пикап. Это произошло в рамках контрбатарейной борьбы на огневой позиции.

Российские артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Херсоне

Российские войска ликвидировали склад, в котором украинские войска хранили пять тонн боеприпасов, сообщает ТАСС.

Он располагался в производственном здании силикатного завода в Херсоне. По объекты был нанесен артиллерийский удар.

Киев лишился ракет к реактивным системам залпового огня «Ольха», гаубицам 2А65 «Мста-Б», а также снарядов к 122-мм гаубицам Д-30, мин для минометов, боеприпасов к артиллерийским системам иностранного производства. Также были уничтожены солдаты украинской армии.

В ДНР сообщили об обстреле Горловки со стороны ВСУ

Военные Украины во второй раз 2 июня ударили по Горловке, сообщает ТАСС.

Оба раза была использована реактивная система залпового огня. Всего Киев выпустил десять ракет. Удар был нанесен по Калининскому району города в 21:17 мск.