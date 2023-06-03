Express: армия Британии находится в ужасном положении из-за 50-летнего оборудования

Обозреватель издания Express Майкл Ноулз написал в своей статье, что военные ВС Великобритании пожаловались на позорное состояние армии страны, на вооружении которой стоит техника пятидесятилетней давности.

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"Критики предупреждают, что задержки с модернизацией заставили войска полагаться на оборудование, которому более полувека", — говорится в публикации.

Как заявил журналист, глав ведомств просят предоставить британской армии современные, передовые системы, "так как угроза из-за рубежа усиливается". По словам бывшего главы Министерства обороны Соединенного Королевства Марка Франсуа, солдаты Вооруженных сил Британии хорошо обучены, но они не всегда получают военную технику, которую "заслуживают". К примеру, боевая машина пехоты (БМП) Warrior впервые поступила в британские войска в 1984 году, а основной боевой танк Challenger 2 — в 1998-м.

"Значительная часть нового оружия теперь приобретается с большим опозданием, либо его стоимость намного превышает бюджет, а это означает, что армии приходится обходиться бронетехникой, которой больше 50 лет", — указал экс-министр.