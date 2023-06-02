В США спрогнозировали итоги контрнаступления ВСУ

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор спрогнозировал, чем завершится контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался в ролике, опубликованном на его YouTube-канале.

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Макгрегор назвал главным вопросом дальнейшие действия Вооруженных сил России (ВС РФ) после контрнаступления ВСУ. По его мнению, после операции Киева Москва нанесет удар.

«Мы увидим, как их войска продвигаются вперед. Они завершат разгром ВСУ, особенно на Восточной Украине, возьмут Харьков и Одессу, которые исторически всегда были русскими городами, и дойдут до Днепра из соображений безопасности», — предрек военный из США.

По мнению Макгрегора, вероятность положительного для ВСУ итога контрнаступления сводится к нулю.