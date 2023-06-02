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В Белоруссии сообщили о прибытии из России танковых соединений

В Белоруссию в рамках ротации прибывает личный состав, вооружение и техника общевойсковых и танковых соединений ВС России, сообщило белорусское министерство обороны.

В Белоруссии сообщили о прибытии из России танковых соединений
© РИА Новости

Для повышения обороноспособности Союзного государства проводятся мероприятия по повышению возможностей соединений и частей в Белоруссии, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Также сообщается, что в ВС Белоруссии из России поставлен очередной зенитный комплекс С-400, проводится плановая ротация воинских частей и подразделений.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в октябре 2022 года заявил о формировании в рамках договоренностей с Россией региональной группировки войск, основу которой составят белорусские военные. Тогда же сообщалось о прибытии в страну первых эшелонов с российскими военнослужащими.

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