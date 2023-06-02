Минобороны показало фрагменты воздушного боя истребителя Су-35

«В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Во время одного из вылетов экипаж истребителя обнаружил самолет противника. Фрагменты воздушного боя сняты из кабины пилота. На них видно, как пилот обнаруживает цель и начинает вести по ней огонь.