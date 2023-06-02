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Минобороны показало фрагменты воздушного боя истребителя Су-35

Появилось видео с уничтожением самолета противника российским истребителем Су-35. Соответствующий ролик опубликован в Минобороны России.

«В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Во время одного из вылетов экипаж истребителя обнаружил самолет противника. Фрагменты воздушного боя сняты из кабины пилота. На них видно, как пилот обнаруживает цель и начинает вести по ней огонь.

Стало известно о массированном воздушном ударе по Киеву

Ранее Минобороны России заявило, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет Су-25 в районе населенного пункта Золотая Балка Херсонской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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