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На Украине признали невозможность вступления в НАТО до окончания конфликта

Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта с Россией. Такое заявление сделал президент страны Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с лидером Эстонии Аларом Карисом. Видеозапись этого украинский глава опубликовал у себя в Telegram-канале.

На Украине признали невозможность вступления в НАТО до окончания конфликта
© globallookpress.com

«Вступление в НАТО является лучшей гарантией безопасности для Украины. Мы не ищем замену альянсу. Но мы люди адекватные и понимаем, что ни одну страну НАТО мы не будем втягивать в войну. Поэтому мы понимаем, что мы не будем членами альянса, пока идет эта война. Не потому что не хотим, а потому что это невозможно», — сказал Зеленский.

При этом он заявил, что стране необходимо получить гарантии безопасности до вступления Украины в НАТО, которые были бы «четко прописаны в документах и подкреплены конкретными действиями»

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