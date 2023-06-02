На Украине признали невозможность вступления в НАТО до окончания конфликта

«Вступление в НАТО является лучшей гарантией безопасности для Украины. Мы не ищем замену альянсу. Но мы люди адекватные и понимаем, что ни одну страну НАТО мы не будем втягивать в войну. Поэтому мы понимаем, что мы не будем членами альянса, пока идет эта война. Не потому что не хотим, а потому что это невозможно», — сказал Зеленский.