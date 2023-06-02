$80.88-0.0987.10+0.52

Участники «Легиона "Свобода России"» попытались атаковать Белгородскую область

Участники запрещенной в России террористической организации «Легион "Свобода России"» попытались атаковать территорию Белгородской области в районе Шебекино, но были остановлены российскими пограничниками. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Пограничники подбили два танка. Один из них был уничтожен, а второй уехал на территорию Украины.

Находящиеся в первом танке члены легиона хотели сфотографироваться на российской территории, однако попали под обстрел и были вынуждены бежать.

Россия уничтожила защищавшую военную инфраструктуру ПВО Киева

Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск члена запрещенной в России террористической организации «Легион "Свобода России"» Максимилиана Андронникова. Он был в составе диверсионно-разведывательной группы, напавшей со стороны Украины на территорию Белгородской области.

В мае Росфинмониторинг внес украинское вооруженное формирование «Легион "Свобода России"» в перечень террористов и экстремистов.

66
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий