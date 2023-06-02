Украина станет первым заказчиком новой версии немецкого БТР Fuchs

Концерн Rheinmetall продемонстрировал на полигоне в Касселе новую модификацию своего бронетранспортера, получившего название Fuchs Evolution. Как отмечают германские источники, первым заказчиком, по всей видимости, станут вооруженные формирования киевского режима.

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Выкрашенный в черный цвет трехосный БТР показал возможность дистанционного управления с использованием технологии виртуальной реальности. Его длина достигает семи метров, масса - 24500 кг. Мощность дизельного двигателя составляет теперь 455 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 100 километров в час.

Созданное совместно с украинской государственной компанией "Укроборонпром" предприятие займется сборкой Fuchs, причем самые важные комплектующие будут поступать из Германии.

Данных, где будет располагаться этот завод, пока нет. Вероятно, его создадут на территории одной из восточноевропейских стран.

Fuchs уже находится на вооружении восьми армий, только в бундесвере числится 825 единиц. На заводе в Касселе ежегодно ремонтируют сотню таких машин.

Самые первые варианты были запущены в серийное производство еще в конце 70-х годов. Они использовались в ходе операций в Афганистане, Сомали и Мали, где были обнаружены различные недостатки, например слабая бронезащита и недостаточная мощность двигателя. Как утверждается, в настоящее время от этих проблем удалось избавиться.