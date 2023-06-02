Милонов заявил о получении травмы в зоне СВО
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о получении травмы в зоне специальной военной операции. По его словам, у него повреждено ахиллово сухожилие, передает РИА Новости.
При этом, как уточнил депутат, травма не столь серьезная.
«Ну, это ерунда, поднадорвал ахилл чуть-чуть, нормально все», - подчеркнул Милонов.
Милонов отправился в зону СВО в октябре. Он отмечал, что во время спецоперации участвует в боевых заданиях, корректировке дронов, роет окопы и укрытия.
Ранее заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский заявил, что в рамках мобилизации из Донецкой и Луганской народных республик осенью 2022 года было призвано почти 80 тысяч человек.