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Милонов заявил о получении травмы в зоне СВО

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о получении травмы в зоне специальной военной операции. По его словам, у него повреждено ахиллово сухожилие, передает РИА Новости.

При этом, как уточнил депутат, травма не столь серьезная.

«Ну, это ерунда, поднадорвал ахилл чуть-чуть, нормально все», - подчеркнул Милонов.

Милонов отправился в зону СВО в октябре. Он отмечал, что во время спецоперации участвует в боевых заданиях, корректировке дронов, роет окопы и укрытия.

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Ранее заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский заявил, что в рамках мобилизации из Донецкой и Луганской народных республик осенью 2022 года было призвано почти 80 тысяч человек.

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