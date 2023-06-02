$80.97-0.0386.58+0.08

Рогов: ВСУ создали ударные отряды для контрнаступления в Запорожье

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ уже завершили формирование отрядов для наступления на Запорожском направлении. Ранее он отмечал, что заметная группировка украинских войск остается на линии соприкосновения в Запорожье.

Рогов: ВСУ создали ударные отряды для контрнаступления в Запорожье
© МО Украины

На Запорожском направлении завершено формирование ударных группировок боевиков ВСУ. Подробнее по их количеству, составу и направлениям готовящихся ударов сообщу позже, — написал Рогов.

Ранее командир российского батальона «Крым» рассказывал, что украинские военные на Запорожском направлении используют комбинированную тактику ведения боевых действий, характерную для войск НАТО. При этом он отметил, что заметна и «советская школа».

1 июня начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил России «Восток» Олег Чехов сообщал, что из РСЗО «Смерч» нанесен удар по пункту управления ВСУ в поселке Трудовое на Запорожском направлении. Вместе с тем были уничтожены два опорных пункта ВСУ. Также Чехов добавил, что на Запорожском направлении российские мотострелки из минометов уничтожили разведгруппу ВСУ в районе Лобкового.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий