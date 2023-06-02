Рогов: ВСУ создали ударные отряды для контрнаступления в Запорожье

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ уже завершили формирование отрядов для наступления на Запорожском направлении. Ранее он отмечал, что заметная группировка украинских войск остается на линии соприкосновения в Запорожье.

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На Запорожском направлении завершено формирование ударных группировок боевиков ВСУ. Подробнее по их количеству, составу и направлениям готовящихся ударов сообщу позже, — написал Рогов.

Ранее командир российского батальона «Крым» рассказывал, что украинские военные на Запорожском направлении используют комбинированную тактику ведения боевых действий, характерную для войск НАТО. При этом он отметил, что заметна и «советская школа».