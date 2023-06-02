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Швейцария отклонила поправки, разрешающие реэкспорт оружия в Киев

Национальный совет (нижняя палата парламента) Швейцарии отклонил поправки, разрешающие реэкспорт вооружений на Украину. Об этом сообщает газета Tages-Anzeiger.

Швейцария отклонила поправки, разрешающие реэкспорт оружия в Киев
© globallookpress.com

С инициативой разрешить реэкспорт выступила Комиссия по политике безопасности. Поправки были отклонены 98 голосами против 75 при двух воздержавшихся.

Tages-Anzeiger отмечает, что на рассмотрении в швейцарском парламенте находятся еще несколько инициатив, разрешающих реэкспорт оружия. Одна из них касается изменений срока действия деклараций о нереэкспорте, которые покупатели швейцарского оружия подписывают при заключении контракта.

В соответствии с политикой швейцарского нейтралитета, восходящей к 1815 году и закрепленной договором 1907 года, Швейцария не может прямо или косвенно отправлять оружие сторонам конфликта. Также в стране действует отдельное эмбарго на продажу оружия Украине и России.

В феврале 2023 года Reuters сообщило, что Швейцария близка к тому, чтобы одобрить поставки оружия Украине.

Агентство отмечало, что это связано с «проукраинским сдвигом в общественном и политическом настрое», оказывающем давление на правительство. Опрос, проведенный Sotomo, показал, что 55 процентов респондентов выступают за разрешение реэкспорта оружия на Украину.

Покупатели швейцарского оружия по закону не могут реэкспортировать его. Представители оружейной промышленности Швейцарии заявляли, что это ограничение также наносит ущерб торговле.

Третьи страны теоретически могут обратиться в Берн с просьбой о реэкспорте швейцарского оружия, но Швейцария «почти всегда отказывает», отмечало Reuters.

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