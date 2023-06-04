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КНДР пригрозила международной организации ракетами

КНДР более не станет уведомлять Международную морскую организацию (IMO) о запуске своих ракет. Такое решение власти Северной Кореи приняли после выхода резолюции организации, осуждающей ракетные пуски страны. Пхеньян счел данный документ декларацией отсутствия необходимости подобных предупреждений. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

КНДР пригрозила международной организации ракетами
© ТАСС

Поскольку Международная морская организация отреагировала на заблаговременное уведомление нашей страны о запуске спутника принятием антисеверокорейской резолюции, мы будем считать это официальным выражением позиции организации, что в нашем заблаговременном уведомлении больше нет необходимости. В будущем ИМО должна будет самостоятельно узнавать о времени запуска нашего спутника и точках падения ракеты-носителя и реагировать, и будет нести полную ответственность за все вызванные этим последствия, — заявил международный комментатор ЦТАК Ким Мен Чхоль.

Ранее в МИД Южной Кореи сообщили, что 31 мая IMO приняла на 107-й сессии Комитета по безопасности на море (MCS) в Лондоне резолюцию, осуждающую запуски ракет КНДР как серьезную угрозу безопасности международного судоходства. В организации призвали соблюдать правила, в том числе предоставление предварительного уведомления перед любыми ракетными испытаниями. Это был первый случай, когда IMO выпустила осуждение в форме резолюции.

По мнению Пхеньяна, подобный формат показывает, что миссия организации по международному сотрудничеству оказалась «полностью политизирована», а укрепление национальных сил обороны является «суверенным правом» КНДР и необходимо для защиты от США.

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