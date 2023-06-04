КНДР пригрозила международной организации ракетами

Поскольку Международная морская организация отреагировала на заблаговременное уведомление нашей страны о запуске спутника принятием антисеверокорейской резолюции, мы будем считать это официальным выражением позиции организации, что в нашем заблаговременном уведомлении больше нет необходимости. В будущем ИМО должна будет самостоятельно узнавать о времени запуска нашего спутника и точках падения ракеты-носителя и реагировать, и будет нести полную ответственность за все вызванные этим последствия, — заявил международный комментатор ЦТАК Ким Мен Чхоль.