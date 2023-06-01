Медведев рассказал о «фантастическом уровне» выпуска военной техники в России

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что России с февраля 2022 года удалось добиться значительных успехов в развитии военной промышленности. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что в четверг, 1 июня, Медведев посетил один из самых больших в России танковых полигонов, расположенный в Волгоградской области. Во время визита политик сделал ряд заявлений.

Медведев напомнил, что в годы Великой Отечественной войны развертывание производства военной техники шло постепенно. По его словам, наиболее передовые образцы появились только в 1943-1944 годах.

Россия в этом году поднялась на такой уровень в сфере производства военной и специальной техники, средств поражения, «который какое-то время назад нам казался фантастическим», подчеркнул зампред Совбеза.