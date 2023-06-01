Медведев рассказал о «фантастическом уровне» выпуска военной техники в России

Медведев: Россия вышла на «фантастический уровень» выпуска военной техники
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что России с февраля 2022 года удалось добиться значительных успехов в развитии военной промышленности. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что в четверг, 1 июня, Медведев посетил один из самых больших в России танковых полигонов, расположенный в Волгоградской области. Во время визита политик сделал ряд заявлений.
Медведев напомнил, что в годы Великой Отечественной войны развертывание производства военной техники шло постепенно. По его словам, наиболее передовые образцы появились только в 1943-1944 годах.
Россия в этом году поднялась на такой уровень в сфере производства военной и специальной техники, средств поражения, «который какое-то время назад нам казался фантастическим», подчеркнул зампред Совбеза.
Медведев пояснил, что не ожидал такого быстрого развертывания производства. Он добавил, что предстоит еще много работы, но по танкам, снарядам, ствольной артиллерии удалось добиться значительных успехов. В частности, было выпущено свыше 600 танков.