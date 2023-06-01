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Минобороны отчиталось об уничтожении бойцов ВСУ у Шебекино

Российские силы ликвидировали более 50 украинских бойцов, участвующих в атаке на Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Минобороны отчиталось об уничтожении бойцов ВСУ у Шебекино
© ТАСС

По данным российского ведомства, по противнику былии нанесены удары тяжелыми огнеметными системами, ракетными войсками и артиллерией Западного военного округа. Украинским бойцам пришлось отойти в направлении села Жовтневое Харьковской области Украины.

«С 07.00 до 09.50 по отступающим террористам и резервам противника нанесено девять ударов армейской авиации ВКС России в районах населенных пунктов Огурцово, Плетеневка, Старица и Волчанск», — добавили в Минобороны.

1 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что город Шебекино подвергся массированному обстрелу со стороны Украины. Глава приграничного региона отметил, что в городе Шебекино и окрестных селах администрация занимается организацией вывоза людей, и опроверг информацию о срочной эвакуации.

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