Минобороны отчиталось об уничтожении бойцов ВСУ у Шебекино

Российские силы ликвидировали более 50 украинских бойцов, участвующих в атаке на Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

По данным российского ведомства, по противнику былии нанесены удары тяжелыми огнеметными системами, ракетными войсками и артиллерией Западного военного округа. Украинским бойцам пришлось отойти в направлении села Жовтневое Харьковской области Украины.

«С 07.00 до 09.50 по отступающим террористам и резервам противника нанесено девять ударов армейской авиации ВКС России в районах населенных пунктов Огурцово, Плетеневка, Старица и Волчанск», — добавили в Минобороны.