Над Белгородом сработала система ПВО

Над Белгородом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.
По словам губернатора, в данный момент оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
Ранее Гладков сообщил, что в Белгороде взорвался беспилотник. В результате пострадали два местных жителя. Одного из них отправили в больницу с подозрением на сотрясение мозга. Второй россиянин получил легкие ушибы и отказался от госпитализации.
Как рассказали горожане, взрыв прогремел в районе улицы Щорса. После этого над городом поднялся черный дым. Позже в сети появилось фото с поврежденными автомобилями. Другая горожанка сняла на видео поврежденные взрывной волной окна своей квартиры.
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