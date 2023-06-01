Над Белгородом сработала система ПВО

Над Белгородом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

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По словам губернатора, в данный момент оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Ранее Гладков сообщил, что в Белгороде взорвался беспилотник. В результате пострадали два местных жителя. Одного из них отправили в больницу с подозрением на сотрясение мозга. Второй россиянин получил легкие ушибы и отказался от госпитализации.