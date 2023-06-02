В России придумали инновационное крыло для беспилотников

Ученые из Московского авиационного института (МАИ) разработали инновационное крыло для беспилотников из ячеистых панелей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соавтора разработки, научного сотрудника института № 1 «Авиационная техника» МАИ Андрея Колпакова.

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Отмечается, что новая структура аппарата повысит прочность и жесткость конструкции. В институте указали, что ячеистые панели можно производить из листовых материалов методом штамповки, что позволит минимизировать ручной труд и ускорить процесс сборки беспилотника.

«Скорость изготовления — одно из главных достоинств технологии», — заверил Колпаков.

В МАИ добавили, что авиаконструкторы запатентовали изобретение, разработка готова к внедрению в массовое промышленное производство.