В России придумали инновационное крыло для беспилотников

Ученые из Московского авиационного института (МАИ) разработали инновационное крыло для беспилотников из ячеистых панелей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соавтора разработки, научного сотрудника института № 1 «Авиационная техника» МАИ Андрея Колпакова.
Отмечается, что новая структура аппарата повысит прочность и жесткость конструкции. В институте указали, что ячеистые панели можно производить из листовых материалов методом штамповки, что позволит минимизировать ручной труд и ускорить процесс сборки беспилотника.
«Скорость изготовления — одно из главных достоинств технологии», — заверил Колпаков.
В МАИ добавили, что авиаконструкторы запатентовали изобретение, разработка готова к внедрению в массовое промышленное производство.
Ранее сообщалось, что специалисты Сахалинского центра беспилотных технологий разработали устойчивый к радиоэлектронной борьбе (РЭБ) квадрокоптер «Лютик». Аппарат предназначен для разведки и доставки боеприпасов. Первая версия дрона «Лютик» уже прошла испытания в зоне проведения спецоперации, по итогам которых создали модернизированный аппарат, отличающийся увеличенными временем полета и грузоподъемностью.