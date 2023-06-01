Названы причины вывода «Дмитрия Донского» из состава ВМФ
Тяжелый атомный подводный крейсер «Дмитрий Донской» выработал активную зону ядерного реактора, потому прекратил службу, сообщил близкий к ВМФ России источник.
«Дмитрий Донской» выработал активную зону ядерного реактора, потому больше не мог нести службу, сказал собеседник ТАСС.
По его словам, в последние несколько лет подлодка обеспечивала испытания новых атомных подводных крейсеров классов «Борей», «Борей-А», «Ясень» и «Ясень-М».
Теперь этой работой займутся подлодки проекта 671РТМ, заключил он.
Напомним, в феврале глава Движения поддержки флота Владимир Мальцев сообщал, что «Дмитрия Донского» вывели из боевого состава ВМФ России и направили на утилизацию.