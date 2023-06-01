$80.97-0.0386.58+0.08

Названы причины вывода «Дмитрия Донского» из состава ВМФ

Тяжелый атомный подводный крейсер «Дмитрий Донской» выработал активную зону ядерного реактора, потому прекратил службу, сообщил близкий к ВМФ России источник.

Названы причины вывода «Дмитрия Донского» из состава ВМФ
© РИА Новости

«Дмитрий Донской» выработал активную зону ядерного реактора, потому больше не мог нести службу, сказал собеседник ТАСС.

По его словам, в последние несколько лет подлодка обеспечивала испытания новых атомных подводных крейсеров классов «Борей», «Борей-А», «Ясень» и «Ясень-М».

Теперь этой работой займутся подлодки проекта 671РТМ, заключил он.

Напомним, в феврале глава Движения поддержки флота Владимир Мальцев сообщал, что «Дмитрия Донского» вывели из боевого состава ВМФ России и направили на утилизацию.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий