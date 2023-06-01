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НАТО не приняла решений о гарантиях безопасности для Киева

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решения о гарантиях безопасности для Киева не были приняты альянсом, передает ТАСС.

НАТО не приняла решений о гарантиях безопасности для Киева
© globallookpress.com

Он назвал победу Украины в конфликте с РФ приоритетным вопросом.

Ранее Столтенберг сообщил о наличии у Украины права защищаться. Он подчеркнул, что позиция НАТО по данному вопросу не изменилась.

Генсек напомнил о том, что НАТО приняло решение об оказании поддержки украинской стороне. По его словам, альянс будет помогать «сколько потребуется».

Кроме того, по словам Столтенберга, все входящие в НАТО страны считают, что Украина станет членом альянса.

До этого он заявлял, что Запад не устал оказывать Украине военную помощь. Глава Североатлантического альянса отмечал, что по-прежнему существует «сильная межпартийная поддержка среди союзников по НАТО как в Европе, так и в США».

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