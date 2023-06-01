СМИ: противники США в Сирии решили вытеснить американские войска

Газета "Вашингтон пост" утверждает, что противники США в Сирии, в частности Россия и Иран, разрабатывают стратегию по вытеснению американских войск из региона. Об этом издание сообщило в четверг со ссылкой на источники в разведке и появившиеся ранее в сети секретные документы Пентагона.

Издание утверждает, что Тегеран занимается вооружением сирийских боевиков для новых атак на американские войска. Иран и его союзники якобы обучают их использованию более мощных бронебойных придорожных взрывных устройств, предназначенных специально для поражения американской военной техники и устранения американских военнослужащих. Подобный тип вооружений использовался против американских войск в Ираке. Газета сообщает, что испытание такого взрывного устройства, способного пробить танковую броню, прошло в конце января в Думайре на юго-западе Сирии. Как указано в документах, попытка использования такого оружия против американских военных была пресечена курдскими формированиями в феврале.

По данным газеты, в результате атак иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) был убит подрядчик Пентагона и ранены шесть американских солдат. Новый вид бомб, как утверждается, может увеличить число жертв среди американского контингента, что приведет к углублению конфронтации США и Ирана.