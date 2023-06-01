Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские подразделения в последние несколько дней прекратили продвижение на артемовском направлении. Об этом сообщает «Украинская правда».

По словам Сырского, такое решение было принято для восстановления боеспособности частей.

«Продвижение на флангах было приостановлено, поскольку там выполнялись другие важные задачи. Командованием нашей группировки принимаются соответствующие меры, направленные на восстановление боеспособности наших частей», - подчеркнул он.