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В ВСУ заявили о приостановке продвижения под Артемовском

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские подразделения в последние несколько дней прекратили продвижение на артемовском направлении. Об этом сообщает «Украинская правда».

По словам Сырского, такое решение было принято для восстановления боеспособности частей.

«Продвижение на флангах было приостановлено, поскольку там выполнялись другие важные задачи. Командованием нашей группировки принимаются соответствующие меры, направленные на восстановление боеспособности наших частей», - подчеркнул он.

21 мая российские военные объявили о взятии Артемовска под контроль. Цель была достигнута в результате наступления штурмовых отрядов ЧВК Вагнера при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск.

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