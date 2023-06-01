В Сенате Конгресса США одобрили поставку истребителей F-35 для Греции

Заместитель председателя комитета по иностранным делам Сената Конгресса США республиканец Джим Риш поставил свою подпись под одобрением поставки американских истребителей-бомбардировщиков F-35 Греции, что дает возможность Госдепартаменту США направить в Конгресс официальный запрос на одобрение продажи их Афинам. Об этом сообщил в четверг греческий информационный портал in.gr.

По его словам, последнюю из требуемых подписей с целью одобрения продажи американских F-35 поставил лидер республиканского меньшинства в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США Джим Риш.

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"Он открыл путь для того, чтобы Государственный департамент направил в Конгресс официальный запрос на одобрение продажи Греции истребителей пятого поколения F-35.



Теперь в Греции ожидают ответ - Письмо о принятии (Letter of Acceptance - LoA) от американской стороны", - пишет издание.

В феврале этого года председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси) сообщил, что подписал документ, одобряющий поставку истребителей F-35 Греции. Как тогда отмечал греческий телеканал EPT1, согласно процедуре, после получения согласия заместителя председателя комитета от республиканцев Джима Риша администрация США уведомит Конгресс о продаже F-35 Греции и последует установленная процедура ратификации оборонного контракта.

В июне 2022 года Греция отправила запрос на продажу ей 20 F-35 с опционом еще на 20 таких самолетов. Правительство Греции затем выразило намерение ускорить процедуры по приобретению новейших самолетов. В апреле этого года министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос сообщил в парламенте, что Греция направила США документ с условиями участия своих предприятий в производстве истребителей F-35. Афины рассчитывают, что будут получать F-35 с 2028 года.