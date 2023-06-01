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Минобороны: ВС России уничтожили до 80 военных на Краснолиманском направлении

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили до 80 военных и самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика» ВС Украины на Краснолиманском направлении.

Минобороны: ВС России уничтожили до 80 военных на Краснолиманском направлении
© РИА Новости

Он заявил, что в районе населённого пункта Кременная ЛНР пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.

«Потери противника за сутки составили до 80-ти украинских военнослужащих, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-20», — сказал он.

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