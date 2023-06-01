Минобороны: ВС России уничтожили до 80 военных на Краснолиманском направлении
Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили до 80 военных и самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика» ВС Украины на Краснолиманском направлении.
Он заявил, что в районе населённого пункта Кременная ЛНР пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.
«Потери противника за сутки составили до 80-ти украинских военнослужащих, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-20», — сказал он.