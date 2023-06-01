В Минобороны рассказали о наступлении России на марьинском направлении
В Минобороны РФ 1 июня заявили, что российские военные продолжают наступление на марьинском направлении. Об этом сообщается в очередной сводке военных.
В наступлении участвуют штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и спецназ «Ахмат».
Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что в зону боевых действий в ДНР, в район Марьинки, перебросили подразделения чеченского спецназа «Ахмат» во главе с Апты Алаудиновым.
Кадыров рассказал, что спецназовцы получили приказ освободить несколько населенных пунктов.
31 мая в Минобороны РФ сообщили, что отряды 5-й мотострелковой бригады и «Ахмат» ведут успешные наступательные действия на марьинском направлении.